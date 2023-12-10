رئيس جامعة الجلالة والعاملين بها يرافقون الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

في ضوء المبادرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للدولة المصرية، وحرصًا من إدارة ومجلس أمناء جامعة الجلالة علي التيسير والتسهيل لإجراءات التصويت لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، والحث علي أهمية الادلاء بالرأي كواجب وطني وقومي.

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن توافر حافلات لنقل الاداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، الي مقر اللجنة الانتخابية التابعة للجامعة بالعين السخنة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الاول لانطلاق الماراثون الانتخابي، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت، علي مدار ٣ أيام، مما لا يؤثر علي انتظام العملية الدراسية.

كما حرص الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، ود. ايهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ود.أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، امين عام الجامعة، علي مرافقة العاملين بالجامعة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على حرصهم لدعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، إيمانًا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.