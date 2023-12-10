مايا مرسى: مشاركة المرأة فى الانتخابات تعكس إيمانها بدورها السياسى والاجتماعى (فيديو)

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن تواجد المرأة بهذا الشكل في الانتخابات الرئاسية يؤكد إيمانها بدورها الاجتماعي والسياسي، وأن دورها أصبح مهمًا في صناعة المستقبل، وكذلك إيمانها بأن صوتها بيفرق في العملية السياسية.

جاء ذلك على هامش الإدلاء بصوتها الانتخابي صباح اليوم في مدرسة بدر الإعدادية للبنين بالدقي.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024، وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح، حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي "الشمس"، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي "النخلة"، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي "السلم".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

