السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهلي جدة يتعثر بتعادل سلبي أمام الرائد في الدوري السعودي

أهلي جدة والرائد
أهلي جدة والرائد

تعادل أهلي جدة مع ضيفه الرائد بدون أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي هذا الموسم.

بقى فريق الأهلي بهذا التعادل في المركز الثالث برصيد 31 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن التعاون، خلفهما اتحاد جدة حامل اللقب برصيد 28 نقطة في المركز الخامس.

وخرج الفريقان بشباك نظيفة في الشوط الأول، لكن كانت هناك بعض المحاولات الهجومية مثل تسديدة للإيفواري فرانك كيسي لاعب الأهلي بجوار القائم في الدقيقة 32.

وبعدها بثلاث دقائق أضاع كريم البركاوي فرصة مؤكدة لفريق الرائد، حيث سدد خارج المرمى الخالي بغرابة شديدة بعد اختراق مميز وتمريرة متقنة من زميله الجزائري أمير سعيود.

في الشوط الثاني تكتل فريق الرائد بكثافة عددية كبيرة أمام مرماه آملا في الخروج بنتيجة إيجابية، وتألق حارس مرماه أندريه موريرا في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة.

وأضاع الأهلي فرصا بالجملة لنجومه رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وفراس البريكان وكذلك البديلين فهد الرشيدي وروبرتو فيرمينو، واعترضوا أكثر من مرة على قرارات الحكم داخل منطقة الجزاء.

أمام كثرة التوقفات وسقوط أكثر من لاعب بصفوف الرائد أمام الضغط الهجومي، احتسب الحكم 15 دقيقة وقت بدل ضائع.

لكن لم يستغل لاعبو الأهلي الفرص ليكتفي بنقطة وحيدة على ملعبه ووسط جماهيره، ويهدر فرصة لتقليص الفارق مع النصر صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة.

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