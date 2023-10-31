الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في لقاء الكروات الحمراء.. ماني يقود النصر لربع نهائي كأس خادم الحرمين على حساب الاتفاق

النصر
النصر

حسم النصر تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره الاتفاق بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في دور الـ 16.

هدف اللقاء الوحيد سجله السنغالي ساديو ماني بالدقيقة 107 في الشوط الثاني الإضافي، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة أيمن يحى.

وشهد اللقاء توتر كبير بين الفريقين حيث بدأ في نهاية الشوط الأول، بعدما لغى حكم اللقاء هدف للبرازيلي أندرسون تاليسكا ثم أشهر له البطاقة الحمراء بالدقيقة الأخيرة بعدما ضرب لاعب الاتفاق بالمرفق.

وأشهر حكم اللقاء الطرد الثاني في اللقاء لعلي هزازي لاعب الاتفاق في الدقيقة 89 بعد تدخله على البرتغالي أوتافيو لاعب النصر.

وتأهل فريق اتحاد جدة إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024، وذلك بانتصاره العريض على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد، ضمن منافسات دور الـ 16.

وافتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة الخامسة من متابعة لتمريرة زميله البرازيلي رومارينيو.

وعاد “حمد الله” ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 87.

وأكد الفرنسي كريم بنزيما انتصار “النمور” بهدف ثالث في الدقيقة 94، بعد تلاعبه بدفاعات الفيحاء، ومن ثم تسديد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وانضم فريق الاتحاد إلى ركب المتأهلين لدور ربع النهائي للبطولة، بعد تأهل التعاون على حساب الوحدة، والفيصلي الذي انتصر على النجمة، الهلال المتأهل على الحزم، والشباب الفائز على الفتح.

ويلعب أهلي جدة بعد قليل، ضد أبها، ضمن منافسات دور المجموعات.

النصر الاتفاق كأس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين ماني ساديو مانى

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