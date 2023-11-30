الأكبر هذا الموسم.. أهلي جدة يكتسح أبها بسداسية في الدوري السعودي

حقق الأهلي انتصاره الأكبر في بطولة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم خلال الموسم الحالي، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة.

وفاز الأهلي 6 / صفر على مضيفه أبها، اليوم الخميس، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل الرياض مع ضيفه الحزم بدون أهداف.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، افتتح جابرييل فيجا التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و29 على الترتيب.

وأحرز الإيفواري فرانك كيسي الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 38، قبل أن يعود فيجا لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الخامس لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 45.

واختتم النجم الجزائري الدولي رياض محرز مهرجان أهداف الأهلي بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 64.

بهذا الانتصار الكبير، ارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل مع ضمك والشباب في المرحلتين الماضيتين، إلى 30 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد أبها، الذي نال خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وفي اللقاء الآخر، عجز لاعبو الرياض والحزم عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

ورفع الرياض رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين بقي الحزم، الذي تلقى خسارة مدوية صفر / 9 أمام الهلال في المرحلة الماضية، قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 8 نقاط.

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