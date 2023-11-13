الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رياض محرز: لهذا السبب رحلت عن السيتي.. والدوري السعودي سيكون الأقوى

محرز
محرز

كشف الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، سبب رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي الصيف الماضي.

وأوضح النجم الجزائري في تصريحات له: "مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم، وكنت مهمًا في الفريق، وعقدي كان يتبقى عليه عامين، وكان بإمكاني البقاء. لكن حقًا أنا من قررت الرحيل".

وواصل "شعرت أن هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى.. ربما حان وقت الرحيل لأنني أمضيت 5 سنوات في مانشستر سيتي وفزت بكل شيء ممكن، وكي أكون صادقًا، لا يزال طعم العمل الذي قدمه غير مكتمل، ففي دوري أبطال أوروبا، لم ألعب نصف النهائي أو النهائي، بينما في المواسم السابقة، كنت دائمًا في التشكيلة الرسمية ومؤثرًا في فريقي".

وأشار: "في العام الماضي لا أستطيع أن أقول إن الأمور سارت بشكل سئ، لكن لدي القليل من هذا الشعور بأن العمل لم يكتمل، عُرض عليّ قضاء أربع سنوات في المملكة العربية السعودية، في بلد مسلم حيث يمكنني بالتأكيد حماية عائلتي".

وتابع: "كان هناك أيضًا تحدٍ ومشروع جديد. لذلك قررت الرحيل، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي أراد حقًا بقائي، وحتى جوارديولا.. لقد أوضحا لي ذلك.. لكنني درست الإيجابيات والسلبيات وقررت الرحيل في نهاية المطاف. أنا لست نادمًا على ذلك، أنا سعيد لوجودي هنا".

وعن الدوري السعودي: "مستوى الدوري السعودي ليس سيئًا.. سوف تتحسن الأمور.. إنها البطولة التي اكتشفها في الوقت الحالي، هنا يستثمرون الموارد لتجنيد أفضل اللاعبين. هناك بالتأكيد الجودة، وأعتقد أنها مجرد البداية".

وأتم: "لا أعتقد ذلك الآن.. لكن بهذا المعدل في المستقبل القريب، يمكن أن يكونوا من بين أفضل خمس أو ست أو سبع بطولات في العالم".

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