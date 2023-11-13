الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصائب تتوالي على سيتي.. إصابة "كوفاسيتش" واستبعاده من قائمة كرواتيا

كوفاسيتش
كوفاسيتش

تعرض مانشستر سيتي الإنجليزي لضربة قوية أخرى قبل بداية فترة التوقف الدولي، بإصابة جديدة في صفوف لاعبيه قبل انضمامهم لمنتخبات بلادهم.

وفي السياق، أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، إصابة ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط السيتي بإصابة عضلية وغيابه خلال فترة التوقف الدولي.

وأصبح “كوفاسيتش” ثالث لاعب يصاب من السيتي قبل بداية فترة التوقف بعد ناثان أكي وإيدرسون حارس المرمى.

وتعادل السيتي مع نظيره تشيلسي أمس، في قمة مباريات الجولة الـ 12 من البريميرليج بأربعة أهداف لكل فريق.

استبعاد إيدرسون من قائمة البرازيل لمواجهة الأرجنتين وكولومبيا

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، استبعاد إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي، من قائمة “السيليساو”، لمواجهة كولومبيا والأرجنتين، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة الخاصة بشهر نوفمبر الجاري.

وتعرض إيدرسون للإصابة في قدمه اليسرى خلال آخر مباريات فريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي، ليتم استبعاده من قائمة “راقصي السامبا”، واستدعاء بينتو حارس أتلتيكو مينيرو بدلًا منه.

وكان مانشستر سيتي قد تعادل مع تشيلسي بأربعة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وكشف فيرناندو دينيز، المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل، عن قائمة “السيليساو”، المستدعاة لخوض منافسات التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

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