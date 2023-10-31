أهلى جدة يودع كأس خادم الحرمين الشريفين على يد أبها

ودع فريق أهلي جدة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهزيمته على يد أبها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 للبطولة.

وتقدم أبها بهدف أحرزه أحمد عبده جابر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل الأهلي بهدف أحرزه رياض محرز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تلقى أبها ضربة موجعة بطرد لاعبه زكريا سامي في الدقيقة 53.

الأهلي لم يستغل النقص العددي، حيث سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 67 لينتزع بطاقة التأهل لدور ربع النهائي.

يُذكر أن فريق النصر قد تأهل إلى دور ربع النهائي، بفوزه الصعب على الاتفاق، بعد الاحتكام للأشواط الإضافية.

أما اتحاد جدة، فالتحق بركب المتأهلين بفوزه على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل.