الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهلى جدة يودع كأس خادم الحرمين الشريفين على يد أبها

أبها - أهلي جدة
أبها - أهلي جدة

ودع فريق أهلي جدة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهزيمته على يد أبها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 للبطولة.

وتقدم أبها بهدف أحرزه أحمد عبده جابر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل الأهلي بهدف أحرزه رياض محرز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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في لقاء الكروات الحمراء.. ماني يقود النصر لربع نهائي كأس خادم الحرمين على حساب الاتفاق

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اتحاد جدة يهزم الفيحاء ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وفي الشوط الثاني، تلقى أبها ضربة موجعة بطرد لاعبه زكريا سامي في الدقيقة 53.

الأهلي لم يستغل النقص العددي، حيث سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 67 لينتزع بطاقة التأهل لدور ربع النهائي.

يُذكر أن فريق النصر قد تأهل إلى دور ربع النهائي، بفوزه الصعب على الاتفاق، بعد الاحتكام للأشواط الإضافية.

أما اتحاد جدة، فالتحق بركب المتأهلين بفوزه على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل.

أهلي جدة كأس خادم الحرمين الشريفين أبها الاهلى رياض محرز

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