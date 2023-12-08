"بدّي أشوف أمي".. الطفلة الفلسطينية ريم تُبكي رواد مواقع التواصل (فيديو)

"بدّي أشوف أمي".. صرخات انطلقت من قلب مفتور في غزة، إذ همت فتاة دون سن العاشرة تصرخ وهي تبحث عن والدتها، التي أغتالتها أيدي الاحتلال خلال القصف الذي طال منزلهم في قطاع غزة.



هيستريا وذعر شديدين أصابا الفتاة، فحينما وصلت إلى المستشفى خلال رحلة البحث عن والدتها، اعتقدت أنها فارقت الحياة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.





“بدي أشوف أمي”.. صرخات الطفلة دوت داخل المستشفى المكتظ، دقائق مرت كالساعات قبل أن تعثر الطفلة على والدتها وبقية أفراد عائلتها على قيد الحياة لكنهم مصابين بجروح خطيرة جراء القصف.



الطفلة الفلسطينية “ريم” بدات تفقد أفراد أسرتها، حتى وجدت شقيقها الصغير وقد بُترت إحدى قدميه، لتنهار فزعًا، لكنها مع الوقت تحضن أمها وأشقائها وتشعر بالإطمئنان لنجاتهم من موت محقق تحت قصف الاحتلال الذي لا يتوقف.