الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

تفعيل المادة 99 من أجل غـزة.. "جوتيريش" يطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف عدوان الاحتلال

جوتيريش
جوتيريش

اجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الراهنة بشكل دوري لحث الأوضاع في غزة، خاصًة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وقتل وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني داخل القطاع، بقتل وقصف المدنيين والمنازل والمدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية.
 

الجالية المصرية فى كندا تتوافد للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

توافد كبير من أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا للتصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

الجالية المصرية فى باكستان تتوافد للتصويت بالانتخابات الرئاسية

مصرية في إنجلترا: السيسي رفع اسم مصر في كل الدنيا

"حياة كريمة" تنظم احتفالية لدعم وتمكين ذوى الهمم ضمن مبادرة "اتكلّم هنسمعك"

بالطوابير.. اصطفاف الجالية المصرية فى الصين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم (فيديو)

انطلاق جلسات النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم غدًا

إقبال كبير على لجان الاقتراع بالنمسا للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

على نغمات الأغاني الوطنية.. المصريون في الكويت يتوافدون للتصويت بانتخابات الرئاسة

مصرية بفرنسا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية صورة عظيمة للشعب المصري بالخارج



وحث الأمين العالم للأمم المتحدة، جوتيريش، ودعا إلى استخدام مجلس الأمن كل قوته من أجل إيقاف ما يحدث في غزة، ومنع وقوع كارثة إنسانية، للمرة الأولى منذ تعينه عام 2017، وقرر الأمين العام للأمم المتحدة المطالبة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تسمح له بإحالة أي مسأله تهدد الأمن والسلام الدوليين إلى مجلس الأمن نظرًا لعدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الصهيوني على غزة.

 

غزة للأمم المتحدة العدوان الإسرائيلى الكيان الصهيوني الأمين العالم للأمم المتحدة العدوان الصهيوني على غزة

مواد متعلقة

إعدامات ميدانية أمام الأطفال.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف فظائع جيش الاحتلال فى غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين فى معارك غزة

الجالية المصرية فى كندا تتوافد للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

توافد كبير من أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا للتصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

الجالية المصرية فى باكستان تتوافد للتصويت بالانتخابات الرئاسية

مصرية في إنجلترا: السيسي رفع اسم مصر في كل الدنيا

"حياة كريمة" تنظم احتفالية لدعم وتمكين ذوى الهمم ضمن مبادرة "اتكلّم هنسمعك"

بالطوابير.. اصطفاف الجالية المصرية فى الصين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

بيراميدز يعلن مغادرة شريف إكرامى بعثة الفريق قبل مواجهة صن داونز

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

بعد تفعيلها لأول مرة.. ماذا تعرف عن المادة 99 فى ميثاق الأمم المتحدة؟

على 3 أيام متتالية.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت