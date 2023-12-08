تفعيل المادة 99 من أجل غـزة.. "جوتيريش" يطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف عدوان الاحتلال

اجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الراهنة بشكل دوري لحث الأوضاع في غزة، خاصًة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وقتل وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني داخل القطاع، بقتل وقصف المدنيين والمنازل والمدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية.







وحث الأمين العالم للأمم المتحدة، جوتيريش، ودعا إلى استخدام مجلس الأمن كل قوته من أجل إيقاف ما يحدث في غزة، ومنع وقوع كارثة إنسانية، للمرة الأولى منذ تعينه عام 2017، وقرر الأمين العام للأمم المتحدة المطالبة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تسمح له بإحالة أي مسأله تهدد الأمن والسلام الدوليين إلى مجلس الأمن نظرًا لعدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الصهيوني على غزة.