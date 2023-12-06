الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يستعين بتغطية "الدستور" لأخبار الحرب على غزة

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار "الدستور"، في تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

روابط الأخبار كما يلي:

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الهجوم البرى الإسرائيلى فى غزة

الاحتلال: لم نتمكن من تحديد مكان السنوار

البرلمان الألمانى: انقسامات فى برلين بسبب الحرب على غزة

الصين تشدد على احترام حق فلسطين فى إقامة دولتها وتقرير مصيرها

شكرى يلتقى قيادات مجلس الشيوخ الأمريكى.. ويؤكد موقف مصر الرافض لمخطط التهجير

أحمد موسى الدستور صدى البلد الأخبار تغطية

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أحمد موسى يكشف عن مخطط بريطانى لدمج جزء من سيناء بغزة لحماية إسرائيل

أحمد موسى يكشف عن مخطط بريطانى لإنشاء مناطق عازلة تشمل سيناء وغزة

أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

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