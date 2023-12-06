أحمد موسى يستعين بتغطية "الدستور" لأخبار الحرب على غزة

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار "الدستور"، في تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

روابط الأخبار كما يلي:

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الهجوم البرى الإسرائيلى فى غزة

الاحتلال: لم نتمكن من تحديد مكان السنوار

البرلمان الألمانى: انقسامات فى برلين بسبب الحرب على غزة

الصين تشدد على احترام حق فلسطين فى إقامة دولتها وتقرير مصيرها

شكرى يلتقى قيادات مجلس الشيوخ الأمريكى.. ويؤكد موقف مصر الرافض لمخطط التهجير