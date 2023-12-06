أحمد موسى: حركة الملاحة بقناة السويس لم تتأثر مُطلقًا بتعطل سفينة الحاويات

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل تعطل سفينة حاويات في قناة السويس، مؤكدًا أن حركة الملاحة مستمرة ولم تتأثر، خاصة أن 4 قاطرات تحركت فورًا للتعامل مع العطل.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حركة عبور السفن في القناة لم تتأثر على الإطلاق.

وأكد أن قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها 855 مليون دولار نوفمبر الماضي، خاصة أن أعلى إيراد في يناير الماضي كان 800 مليون دولار، بزيادة 20% عائد شهري.

زيادة عدد السفن العابرة من قناة السويس

وتابع، أن عدد السفن زاد في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 6% عن أكتوبر 2023، وكل يوم يمر نحو 75 سفينة بشكل يومي، وهذا الرقم ما كان ليتحقق إلا بوجود قناة ثانية، وفي السابق قبل تدشين القناة الجديدة كان يمر نحو 40 سفينة.