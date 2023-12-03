الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف عن مخطط بريطانى لدمج جزء من سيناء بغزة لحماية إسرائيل

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل وثائق بريطانية تتحدث عن مخطط لدمج جزء من سيناء وغزة لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل، موضحًا أنه يتم الحديث عن هذا المخطط حاليًا رغم أنه منذ 57 عامًا ولكن قوات الاحتلال تسعى لتنفيذه الآن.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا المخطط منسوب للمخابرات الإنجليزية SIS، وأن هذه الوثائق توضح حقيقة ما يقوم به نتنياهو وهو عدم وجود غزة من الأصل، ولكن إضافتها لقطاع سيناء ويتم إدارته دوليًا وتمارسه إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

 وأكد أن قطاع سيناء وفقًا للمخطط الإنجليزي سيكون منزوع السلاح أو به سلاح خفيف، كما يتضمن وجود قناة بديلة لقناة السويس، وهذا يؤكد حقدهم على القناة الأكثر إفادة وأمانًا للعالم، وذلك من أجل التأثير على الأمن القومي المصري. 

المخطط يهدف لإنشاء منطقة عازلة على حدود إسرائيل

وأوضح أن هذا المخطط يعتمد على حاجة مصر للمال في مشروعات التنمية، وهو ما يضع الحكومة في مواجهة الشعب حال رفضها الأموال، مشيرًا إلى أن الوثائق البريطانية تريد إنشاء منطقة عازلة على حدود إسرائيل وهذا يجعلها أكثر أمانًا، وبالتالي ستقلل التكلفة على الميزانية العسكرية.

وتابع، أن إسرائيل أو أي دولة في العالم لا تجرؤ على تنفيذ أي مخططات في سيناء.

وثائق بريطانية سيناء غزة إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة الأمن القومي المصري

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