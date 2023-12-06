الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تشدد على احترام حق فلسطين فى إقامة دولتها وتقرير مصيرها

غزة
غزة

اتفق كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والصينيين، اليوم الأربعاء، على مواصلة البناء على التقدم الأخير في العلاقات الثنائية والعمل معًا لمنع انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، بينما أكدت الصين على أن "جوهر الحل هو احترام حق فلسطين في إقامة دولته وتقرير مصيره".

الحرب في غزة 

وأشار وزير الخارجية الصيني وانج يي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، إلى الاجتماع الذي تمت مراقبته عن كثب الشهر الماضي بين زعيمي البلدين في سان فرانسيسكو بعد سنوات من العلاقات الفاترة.

وقال وانج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا":  إن "المهمة لكلا الجانبين في الوقت الحاضر هي مواصلة التأثير الإيجابي لاجتماع سان فرانسيسكو، وتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعزيز زخم استقرار العلاقات الصينية الأمريكية". 

وشدد بلينكن أيضًا على أنه يجب على الجانبين البناء على التقدم المحرز في القمة، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

واتفق الرئيس جو بايدن والرئيس شي جين بينج، في اجتماعهما، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة واستئناف المحادثات العسكرية. ومع ذلك، لا تزال الخلافات السياسية الكبرى بين البلدين بعيدة عن الحل.

وناقش وانج وبلينكن أيضًا الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث تحاول الصين أن تلعب دورًا في المفاوضات، واتفقا على الحفاظ على الاتصالات بشأن الوضع، والأربعاء الماضي، قدمت الصين خطة سلام من أربع نقاط إلى الأمم المتحدة بشأن إنهاء الصراع، رغم أن الخطة تفتقر إلى التفاصيل.

txt

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحشر سكان غزة باتجاه معبر رفح

وقال وانج إن أي حل للأزمة في غزة يتطلب ترتيب الدولتين الذي يعكس إرادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف، بحسب الوزارة، أن "الصين تعتقد أن جوهر الحل هو احترام حق فلسطين في إقامة دولته وتقرير مصيره".

وقدم وانج التعازي لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي توفي الشهر الماضي. وساهم كيسنجر، الذي سافر إلى الصين في يوليو، في تطبيع العلاقات الأمريكية الصينية أثناء خدمته في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، وقال وانج: "إن الإرث الدبلوماسي الذي تركه وراءه يستحق التعزيز والتطوير من قبل الأجيال القادمة".

الصين فلسطين الحرب أثرت الحرب في غزة اخر اخبار الحرب في غزة اخر اخبار الحرب في غزة الآن

مواد متعلقة

رسالة من متدربى البيت الأبيض لبايدن: أوقفوا إطلاق النار فى فلسطين

الفصائل الفلسطينية تشكر مصر على موقفها الرافض لتهجير سكان غزة

كاتب بريطاني: على بايدن وقف دعم واشنطن للاحتلال.. ونتنياهو فشل

تقرير أمريكى: أسلحة حماس محلية الصنع وتستطيع صد النظام الدفاعى الإسرائيلى

واشنطن بوست: حماس ما زالت محافظة على قوامها الرئيسى فى غزة

البرلمان العربى: ما يحدث فى غزة يتطلب تغييرًا كليًا فى النظرة الدولية للقانون الدولى

هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن طلبت زيادة كميات الوقود التى تدخل لغزة

فايننشال تايمز: هناك تغير كبير فى الرأى العام العالمى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين