البرلمان الألمانى: انقسامات فى برلين بسبب الحرب على غزة

أعلنت آيدان أوزوجوز، نائبة رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج"، بأنها ترى انقسامات في المجتمع بألمانيا بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأكدت آيدان أوزوجوز، في مقال لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في اليوم، وجود صدع عميق يهدد بشق ألمانيا، نتيجة الإحباط على جميع الجوانب وعدم الفهم بين كثير من الأشخاص.

وأضافت أن اليهود الألمان لا يفهمون السبب وراء عدم إظهار التضامن ناحيتهم بعد حادث السابع من أكتوبر الماضي، في المقابل هناك آخرين يعربون عن استيائهم من تعرض أبرياء للقصف في غزة.

السماح بدخول المساعدات إلى غزة

وطالبت ألمانيا، الإثنين الماضي، إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة وسط تدهور الوضع الإنساني نتيجة هجمات جوية إسرائيلية مكثفة في القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، إن "حالة الطوارئ الإنسانية في غزة تهدد بالتفاقم".

وحث فيشر إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الوقود، إلى قطاع غزة.

وفي إشارة إلى أن وجود 1.9 مليون شخص أو 80% من سكان غزة يتمركزون في الجزء الجنوبي من القطاع، قال فيشر: "هذا بالطبع يزيد من خطر تعرض المدنيين للأذى أثناء العمليات العسكرية".