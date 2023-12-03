زيلينسكى يشكر ألمانيا على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

سلط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضوء على أهمية المساعدات العسكرية الألمانية في تقوية الدفاع الجوي الأوكراني.



وقال زيلينسكي في خطابة عبر الفيديو إنها أنقذت "حياة آلاف الأوكرانيين".

وأضاف أنه بفضل حزمة المساعدات الألمانية الجديدة، سيجري أيضا تسليم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت الحكومة الألمانية أنها قدمت 3840 مقذوفا من هذا النوع في الشحنات الأخيرة. بالإضافة إلى خمس منظومات لرصد المسيرات، وخمس بنادق قنص، والعديد من المقطورات والشاحنات والحافلات الصغيرة ومركبات الطرق الوعرة وغيرها من المواد العسكرية.