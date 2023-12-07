شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء توضح خطوات الاستعلام عن الفاتورة

يبحث كثير من المتابعين والمشتركين في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وتأتي شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على رأس شركات التوزيع في عمليات البحث عن الاستعلام عن الفاتورة.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة وسائل للاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم العداد، مع إمكانية الاستعلام عن فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر2023 إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول وبرقم العداد، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023

وتستعرض "الدستور"، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء:

الدخول إلى موقع وزاة الكهرباء من هنا.

ثم يتم اختيار الاستعلام عن الفواتير، ثم تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

اختر الشركة التي تتبعها مثال (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء)، ثم يتم إدخال قراءات العداد، ويتم إدخال الكود الخاص بك، ثم الضغط على استعلام.

يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

كما أتاحت الوزارة الاستعلام عن فواتير الكهرباء المقدمة من الشركات التالية:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتقدم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء العديد من الخدمات الإلكترونية؛ لتوفير الكثير من الجهد والوقت على المواطنين، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.

خطوات إنشاء حساب على موقع الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

انتقل إلى موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على الإنترنت من خلال هذا الرابط: https://alex.ahram.org.eg

انقر فوق أيقونة "تسجيل دخول ".

ادخل اسمك في حقل "الاسم".

ادخل عنوان بريدك الإلكتروني في حقل "البريد الإلكتروني".

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بمجرد تأكيد حسابك، ستتمكن من تسجيل الدخول إلى موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.