عيد الكاريكاتير المصري الثالث بمركز محمود مختار الثقافي.. الخميس

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، برعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرض عيد الكاريكاتير المصري الثالث نسخة (زهدي)، يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 5 مساءً.

عيد الكاريكاتير المصري الثالث

ويأتي المعرض في قاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، في 5 شارع التحرير بحوار نادي القاهرة الرياضي.

علمًا بأن المواعيد يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

عن الفنان زهدي العدوى

هو مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر، حيث قدم عدة كتب منها "معجزة في آسيا الوسطى"، و"فنان في موسكو"، و"المعركة"، وعلى حد قول زوجته شوقية هجرس فقد كان أول من أرخ لفن الكاريكاتير في مصر وتناول تاريخ فن الكاريكاتير في العصور الفرعونية.

كما أنه أول رسام أقام معرضا متكاملا للكاريكاتير بمفرده، وذلك في نهاية الأربعينيات 1948، وجاء تحت رعاية إبراهيم دسوقي أباظة باشا.

ولم يكن هناك كيان مؤسسي وظيفي يستظل تحته رايته فنانو كاريكارتير مصر إلى أن جاء زهدي ليحسم الأمر ويناضل لإنشاء جمعية الكاريكاتير المصري عام 1984 ليتولى الفنان رخا مجلس إدارتها، وبرحيل رخا ويأتي زهدي ليكون رئيس المجلس.

وكان الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، قد افتتح معرض الفنان وائل درويش بعنوان "البرزخ"، مساء أمس الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 بقاعة الباب سليم.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 16 من الشهر ذاته، يوميًا من 9 صباحًا حتى 9 مساء عدا يوم الجمعة، وقال الدكتور وليد قانوش، تتميز أعمال الفنان وائل درويش بذلك الحضور المتناغم والمتوازن بين الوعي واللاوعي، يتشارك القيم الإنسانية في موضوعاته من منظور خطي ومعالجات تصويرية خاصة تمكنه من التخصيب الجمالي للنص البصري موظفًا عناصر ورموز ودلالات تعبيرية تحضر بكثافة في حركة وسكون هي شكل من أشكال علاقة جدلية فوق مسطح لوحاته، هذه البنية الدرامية المركبة تساعده على جذب الإدراك الحسي والفكري والشعوري للمُتلقي.