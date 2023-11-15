عمرو فهمى: الفراعنة هم أول من بدأوا فن الكاريكاتير والبرديات تؤكد ذلك

قال الفنان عمرو فهمي، رسام الكاريكاتير، إن بداية الكاريكاتير كانت من زمن الفراعنة وليس كما يُقال بداية من ميكي ماوس وغيرها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك برديات فرعونية قديمة توجد بها رسومات كاريكاتورية، ومنها رسمة لأسد يلعب مع غزال لعبة تشبه الدومينو، وكذلك صورة لفرس النهر وهو يقف أعلى شجرة، وصورة لفأر يجلس على كرسي العرش وحوله مجموعة من القطط.

وتابع، أن مصر وجدت ووجد التاريخ بعدها وهي مقولة صحيحة جدًا، ويكفي أن سر التحنيط لم يصل إليه أحد حتى الآن.

عباقرة الكاريكاتير بمصر

وأشار إلى أنه توجد مدرستان روزاليوسف والأخبار في الكاريكاتير، ويوجد رخا لأنه أول من علم الكاريكاتير بمصر، مؤكدًا أنه عمل عيدًا للكاريكاتير يتوافق مع عيد ميلاد رخا.

وتابع، أنه يوجد مصطفى حسين عبقري، وهو قوي جدًا رغم التلخيص وصلاح جاهين وحجازي وعبدالسميع، وهم أسطوات الكاريكاتير.