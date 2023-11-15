الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو فهمى يكشف تفاصيل كتابة أحمد رجب لمقدمة كتابه "بيبى نتنياهو"

الكاتب أحمد رجب
الكاتب أحمد رجب

قال الفنان عمرو فهمي، رسام الكاريكاتير، إن كتابه "بيبي نتنياهو"، عندما أصدره قامت إحدى الصحف العبرية بانتقاد الكتاب كله.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الكاتب أحمد رجب، قدم معه "فلاح كفر الهنادوة"، وطلب منه أن يقوم بعمل مقدمة لكتابه، وكان وقتها يكتب مقاله "نص كلمة"، وبعد أن انتهى منه قال له "عايز إيه؟"، فقال له "عايز نص كلمة للكتاب".

ما جاء في نص مقدمة أحمد رجب

وتابع، أنه كتب له مقدمة الكتاب: "بيبي الذي لن يكف مع أمريكا عن الرضاعة، ولن يكف مع العرب عن الوضاعة"، مؤكدًا أن أحمد رجب كان من العظام وكانت لديه مَلكة.

وكشف خلال اللقاء عن أنه اعتذر عن معرض للصور في لندن، وذلك بسبب الأحداث في غزة، وذلك بعدما استعد له لفترة، ولكنه وجد أنه ليس له وقته.

عمرو فهمى كتابه بيبي نتنياهو احمد رجب غزة مقاله نص كلمة

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