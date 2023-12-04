الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"البرزخ" معرض للفنان وائل درويش بقاعة الباب سليم.. غدا

معرض البرزخ
معرض البرزخ

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا للفنان وائل درويش تحت عنوان "البرزخ"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، بقاعة الباب سليم – متحف الفن المصري الحديث ساحة دار الأوبرا المصرية، على أن يستمر المعرض حتى يوم 16 من الشهر ذاته، يوميا من 9 صباحا حتى 9 مساء عدا يوم الجمعة.

ويقول الدكتور وليد قانوش: تتميز أعمال الفنان وائل درويش بذلك الحضور المتناغم والمتوازن بين الوعي واللاوعي، يتشارك القيم الإنسانية في موضوعاته من منظور خطي ومعالجات تصويرية خاصة تمكنه من التخصيب الجمالي للنص البصري موظفاً عناصر ورموز ودلالات تعبيرية تحضر بكثافة في حركة وسكون هي شكل من أشكال علاقة جدلية فوق مسطح لوحاته، هذه البنية الدرامية المركبة تساعده على جذب الإدراك الحسي والفكري والشعوري للمُتلقي للوقوف أمامها لاستجلاء مكامن الأفكار والمعاني ولغته الجمالية ورؤيته لها".

أسبوع السينما الفلسطينية

وفي سياق آخر؛ بدأت مساء أمس الأحد، أولى عروض أسبوع السينما الفلسطينية الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر بسينما الهناجر بساحة الأوبرا.

وأعرب "قانوش" عن سعادته لتتويج التعاون الدائم مع المركز القومي للسينما بأسبوع سينما فلسطين لكون السينما الفلسطينية الموضوع الشاغل محليا ودوليا، لذا تم تكثيف العروض خلال هذا الأسبوع، مؤكدا استمرار مثل هذه العروض سواء المعنية بالقضية الفلسطينية بشكل خاص أو بالسينما العربية بشكل عام.

كما تم عرض الفيلم الوثائقي "من تحت الركام" إخراج أن تسوليس، (٨٥ دقيقة)، وأعقب العرض ندوة أدارها الناقد السينمائي عصام زكريا، بمشاركة مدير التصوير الدكتور محمد شفيق والمخرج طارق يخلف.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية البرزخ متحف الفن المصري الحديث الأوبرا قاعة الباب سليم اسبوع السينما الفلسطينية

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