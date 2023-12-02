معرض فني وندوات.. أجندة فعاليات بيت المعمار المصري خلال ديسمبر 2023

أعلن صندوق التنمية الثقافية، عن أنشطة مراكز الإبداع الفني لشهر ديسمبر، وتنوعت فعاليات "بيت المعمار المصري"، حيث يقدم البيت الأثري، مجموعة من الفعاليات الثقافية الهامة، خلال شهر ديسمبر 2023، بمقره في 4 درب اللبانة بميدان القلعة بالقاهرة.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أجندة الفعاليات الثقافية لبيت المعمار المصري في شهر ديسمبر

ينظم بيت المعمار المصري، يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي.. حافز للبحث الأكاديمي"، يقدمها الدكتور نبيل محارب، ويديرها الدكتور أحمد حسني رضوان، وذلك الساعة 5 مساءً.

أما يوم السبت 16 ديسمبر، فينظم بيت المعمار المصري، ورشة للكتابة العلمية للباحثين في مجال العمارة، بحضور المعماري محمد فريد، في تمام الساعة 10 صباحًا.

وفي يوم الإثنين الموافق 18 ديسبمر، يفتتح بيت المعمار المصري، معرض "الكشف عن التراث: نظرة بصرية تخيلية عبر الزمن"، مع دكتورة دينا المهدي، في تمام الساعة 5 مساءً.

وفي يوم السبت الموافق 23 ديسبمر، يقيم المنزل ورشة حكي تفاعلية، للأطفال تحت عنوان "حكاية أنس الوجود" مع الفنان محمد رمضان، ضمن مباردة "خميرة الحكايات" في تمام الساعة 10 صباحًا.

عن بيت المعمار المصري

هو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية، وقد تم تخصيص المنزل كمنبر ثقافي، بناء على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على أن "منزل على لبيب" (أثر رقم 496) سيكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويبرز البيت الأثري تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة

ويضم البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركزًا للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية والعروض الفنية وغيرها.