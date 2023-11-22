الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«حكاية مهندس الفقراء».. جلسة حكي تفاعلية في بيت المعمار المصري

جلسة حكي تفاعلية
جلسة حكي تفاعلية

تنظم مبادرة خميرة الحكايات بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية و بيت المعمار المصري، جلسة حكي تفاعلية تحت عنوان "حكاية مهندس الفقراء"، يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر 2023 الساعة 10 صباحًا.

جلسة حكي “مهندس الفقراء”

وتقدم الفاعلية عرضًا تاريخيًا لسيرة المعماري حسن فتحي، أحد أشهر مهندسي مصر المعماريين، الذي قدم العديد من التصاميم البسيطة والفعالة وقليلة التكلفة، واهتم بتحسين مستوى معيشة الفقراء حتى أطلق عليه لقب مهندس الفقراء.

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بيت المعمار المصري يناقش "الذكاء الاصطناعي.. تجارب العمارة والفنون" غدا

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أجندة فعاليات «بيت المعمار المصري» لشهر نوفمبر 2023

وتتناول الجلسة كذلك مرحلة طفولته ونشأته وأهم القصص والحكايات التي أثرت عليه وواجهت حياته واهتماماته ونسجت فلسفته المعمارية الخاصة، وسوف تحكي الجلسة أيضًا عن بعض مشاريعه والجوائز التي حصل عليها، كما ستستخدم بعض أدوات الحكي التفاعلي والألعاب والأنشطة التي توضح القصص للمشاركين.

الفئة العمرية: من 8 إلى 14 سنة، في بيت المعمار بالقاهرة، ويقدم جلسة الحكي الفنان الحكاء محمد رمضان حسين.

وهذه الجلسة هي الحكاية الثالثة ضمن سلسلة حكايات عن شخصيات مصرية معاصرة، سبقتها حكاية العميد طه حسين وحكاية أمير الشعراء أحمد شوقي.

عن بيت المعمار المصري:

يعد بيت المعمار المصري  نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي)، ويسمى متحف العمارة، والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وقد اتخذ وزير الثقافة قرارا رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على  تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496)  ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

وأيضا يضم البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية،  فهو مركزاً للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها

بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية مهندس الفقراء حسن فتحي الفقراء محمد رمضان

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