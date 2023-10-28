بيت المعمار المصري يناقش "الذكاء الاصطناعي.. تجارب العمارة والفنون" غدا

يقيم بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي ونحن.. تجارب في العمارة والفنون الأستاذ دكتور أحمد حسني رضوان”، في الساعة الخامسة مساء الأحد الموافق 29 أكتوبر.

وفي سياق متصل، يشارك بيت المعمار المصري في فعاليات برنامج الاحتفال بالذكرى ال٥٠ لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين ومهرجان تحوت العاشر بالتعاون مع مؤسسة نيو هرموبوليس -قرية تونا الجبل – مدينة ملوي – محافظة المنيا، وتشمل المشاركة في تنظيم العروض والمحاضرات وحلقات النشاط والمعرض الأرشيفي ومؤتمر "مستقبل الثقافة في مصر".

معلومات عن بيت المعمار المصري

هو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي)، ويسمى متحف العمارة، الذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وبناءً على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذي ينص على تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496) ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

كما يؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

وأيضا يضم البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركز للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.