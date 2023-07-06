لقاءات حكي وحلقات تفاعلية.. برنامج فعاليات بيت المعمار المصري في يوليو

ينظم بيت المعمار المصري عددًا من الأنشطة الثقافية، على مدار يوليو الجاري، وتتنوع الفعاليات الثقافية ما بين المحاضرات واللقاءات وورش العمل والحلقات التفاعلية ولقاءات الحكي.

ونستعرض في السطور التالية، أجندة فاعليات بيت المعمار المصري لـ شهر يوليو:

ويوم الجمعة 7 يوليو، ينظم بيت المعمار المصري، اللقاء رقم ١٥ من سلسلة “أرواح في المدينة” مع الاعلامي محمود التميمي ضمن مشروعه القاهرة عنواني والاحتفال بمرور عام على إطلاق المشروع، وذلك في مركز الابداع الفني بالأوبرا

أما يوم السبت الموافق 8 يوليو، فيتم تنظيم فاعلية ثقافية مع مدرسة خزانة للتراث ود. ميشيل حنا، لتتبع لبيوت قاهرية لعبت أدوار البطولة مع شخصيات الأفلام السينمائية.

ويوم الأحد ٩ يوليو، في مقر بيت المعمار، تقام الورشة الثانية للمعماري شريف أبو زيد عن عمارة الحجر، وهي محاضرة نظرية وورشة تدريبية تفاعلية للبناء بدون أسمنت.

أما يوم السبت ١٥ في مقر بيت المعمار، فتقام ندوة ومعرض عن الحضور المصري في مهرجان فينيسيا لهذا العام، بعنوان “نيل القاهرة: مصر في بينالي فينيسيا ٢٠٢٣” مع الدكتور أحمد سامي ود. معتز سمير وفريق العمل من مصر ومن إيطاليا.

وفي يوم السبت ٢٢ يوليو، ينظم البيت لقاءً مع الدكتورة شيماء عاشور وفريق العمل، وجولة تفاعلية بعنوان "قعدة حكي في المحروسة".

ويوم السبت ٢٩ في مقر بيت المعمار، لقاء مع الدكتور رشا طموم ضيفة صالون بيت المعمار الثقافي مع الدكتور هبة صفي الدين، وهو لقاء تفاعلي بعنوان "حي وأغنية".

وفي السبت ٢٩ بقصر الأمير طاز، ندوة مع الباحث ا/ يوسف اسامة، الذي سيلقى محاضرة عن “الكتابات على العمائر الأثرية”

ويختتم بيت المعمار المصري، فعالياته، يوم الأحد ٣٠، في مركز الإبداع الفني، مع المعماري حمدي السطوحي ضيف صالون العمارة والسينما ببيت المعمار، و لقاء بعنوان “قاهرة شاهين: عمارة وعمران”، احياء الذكرى الخامسة عشر ليوسف شاهين.

بيت المعمار المصري

يعد البيت متحفًا للعمارة، وهو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وتم تخصيص المنزل ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية، بناءً إلى قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010.

ويكشف البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

ويحتوي المنزل على مكتبة بحثية ورقية ورقمية، كما أن البيت أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركزاً للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية وغيرها.