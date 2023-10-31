أجندة فعاليات «بيت المعمار المصري» لشهر نوفمبر 2023

أعلن صندوق التنمية الثقافية، عن أنشطة مراكز الإبداع الفني لشهر نوفمبر، ومن بينها "بيت المعمار المصري"، حيث يقدم البيت الأثري، مجموعة من الندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة، خلال شهر نوفمبر 2023، بمقره في ٤ درب اللبانة بميدان القلعة بالقاهرة.

وتستعرض “الدستور” أبرز الفعاليات الثقافية لبيت المعمار المصري في نوفمبر 2023:

ينظم بيت المعمار المصري، يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر 2023، ورشة بعنوان "ورشة ع" حول فنون العمارة، تبدأ في تمام الساعة 10صباحًا.

يقيم البيت الاثري، يوم 9 نوفمبر 2023، ندوة بعنوان "عمارة المتصوفة" مع الكاتبة ريم بسيوني، من روايتها "ماريو وأبو العباس" في تمام الساعة 6 مساءً.

وفى يوم السبت الموافق 11 نوفمبر، يقدم البيت الأثري، محاضرة الدراما وفلسفة العمارة، مع دكتورة هبة محروس، في تمام الساعة 2 ظهرًا.

أيضًا يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، ينظم بيت المعمار المصري، محاضرة أونلاين بعنوان "السياق كمحفز للتصميم" مع المعماريان إسلام المشتولي ومعاذ أبو زيد، في تمام الساعة 7 مساءً.

بيت المعمار المصري

ويعد متحف العمارة هو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وتم تخصيص المنزل كمنبر ثقافي، بناء على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على أن "منزل على لبيب" (أثر رقم 496) سيكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة

ويشمل البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركزاً للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها.