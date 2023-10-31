الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أجندة فعاليات «بيت المعمار المصري» لشهر نوفمبر 2023

بيت المعمار المصري
بيت المعمار المصري

أعلن صندوق التنمية الثقافية، عن أنشطة مراكز الإبداع الفني لشهر نوفمبر، ومن بينها "بيت المعمار المصري"، حيث يقدم البيت الأثري، مجموعة من الندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة، خلال شهر نوفمبر 2023، بمقره في ٤ درب اللبانة بميدان القلعة بالقاهرة.

وتستعرض “الدستور” أبرز الفعاليات الثقافية لبيت المعمار المصري في نوفمبر 2023:

 

ينظم بيت المعمار المصري، يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر 2023، ورشة بعنوان "ورشة ع" حول فنون العمارة، تبدأ في تمام الساعة 10صباحًا.

يقيم البيت الاثري، يوم 9 نوفمبر 2023، ندوة بعنوان "عمارة المتصوفة" مع الكاتبة ريم بسيوني، من روايتها "ماريو وأبو العباس" في تمام الساعة 6 مساءً.

وفى يوم السبت الموافق 11 نوفمبر، يقدم البيت الأثري، محاضرة الدراما وفلسفة العمارة، مع دكتورة هبة محروس، في تمام الساعة 2 ظهرًا.

أيضًا يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، ينظم بيت المعمار المصري، محاضرة أونلاين بعنوان "السياق كمحفز للتصميم" مع المعماريان إسلام المشتولي ومعاذ أبو زيد، في تمام الساعة 7 مساءً.

txt

بيت المعمار المصري يناقش "الذكاء الاصطناعي.. تجارب العمارة والفنون" غدا

txt

"عمارة المجتمعات المثابرة".. بيت المعمار المصرى يحتفل باليوم العالمى للعمارة غدًا

بيت المعمار المصري

ويعد متحف العمارة هو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وتم تخصيص المنزل كمنبر ثقافي، بناء على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على  أن "منزل على لبيب" (أثر رقم 496)  سيكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة

ويشمل البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركزاً للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها.

صندوق التنمية الثقافية بيت المعمار المصري نوفمبر الابداع العمارة ريم بسيوني محاضرة

الأكثر قراءة

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

رشوان ردا على طلب مراسلة "سكاى نيوز" بدخول غزة: تفضلى وتحملى مسئولية حياتك

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة