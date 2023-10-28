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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"عمارة الأقصى".. ندوة في بيت المعمار المصري الثلاثاء المقبل

عمارة الأقصى
عمارة الأقصى

ينظم بيت المعمار المصري، ندوة بعنوان "عمارة الأقصى: ما لم يخبرونا به عن عمران القدس وعمارة الأقصى"، في مقر البيت في ميدان القلعة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣، في تمام الساعة ٦ مساء.

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ويقدمها المعماري أحمد عمر، مؤسس ورشة "؏" عمارة من أجل الإنسان وحاصل على جائزة "حسن فتحي" للعمارة من مكتبة الإسكندرية.
ويعتبر المسجد الأقصى، أحد أكبر مساجد العالم وأحد المساجد الثلاثة التي يشد المسلمون الرحال إليها، وهو أيضا أول القبلتين في الإسلام. 

ويقع المسجد الأقصى في  القدس في فلسطين، وتبلغ مساحته قرابة 144000 متر مربع، ويشمل قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة.

كما يصم عدة معالم أخرى يصل عددها إلى 200 معلم، ويقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تُسمى "هضبة موريا"، وتعد الصخرة أعلى نقطة فيه، وتقع في قلبه.

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بيت المعمار المصري

ويعد بيت المعمار المصري  نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي)، ويسمى متحف العمارة، والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وقد اتخذ وزير الثقافة قرارا رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على  تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496)  ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

وأيضا يضم البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية،  فهو مركزًا للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية ويقام بع العديد من الفاعليات الثقافية التي تخص العمارة وفنونها.

بيت المعمار المصري القدس الأقصي عمارة فلسطين

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