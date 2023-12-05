أسماء ورموز مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024.. ومعرفة اللجان

أسماء ورموز مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 من الكلمات البحثية التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية مع اقتراب انعقاد عملية الاقتراع الرئاسي للمصريين في الداخل من قبل الملايين من المواطنين الذين لديهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



أسماء ورموز مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات أسماء ورموز مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 حيث تم تخصيص الرموز لكل مرشح كما يلي:-

1 _ المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ورمزه الانتخابي النجمة.

2 _ المرشح محمد فريد سعد زهران ورمزه الانتخابي الشمس.

3 _ المرشح عبد السند حسن محمد يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

4 _ المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر ورمزه الانتخابي السلم.

وتجرى حاليا الدعاية الانتخابية لكل مرشح من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظات الجمهورية وفقا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها وينص القانون على تلقي كل مرشح تبرعات نقدية أو عينية من المصريين المؤيدين له على ألا يتجاوز قيمة التبرع 2%من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية

أتاحت الهيئة الوطنية الانتخابات موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية للناخبين المقييد أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين في كافة محافظات الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على أحقية كل مواطن في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

ويتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام يوم 18 ديسمبر 2023 على أن يتم نشر النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية.

موعد الصمت الانتخابي في مصر

يبدأ الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل مساء يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 وفقا للمخطط الزمني المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية الانتخابات وذلك ليتمكن الناخبين من الاختيار دون ضغط وبمنتهى الحرية.

وتجرى عملية الاقتراع الرئاسي في الداخل خلال الأيام الأحد الموافق 10 والاثنين الموافق 11 والثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 حيث تستقبل اللجان الانتخابية الناخبين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا.

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