كل شىء عن الانتخابات الرئاسية داخل مصر.. المواعيد وطرق الاستعلام عن اللجنة وكيفية التصويت

أيام قليلة تفصلنا عن بدء اقتراع وتصويت المصريين داخل مصر في الانتخابات الرئاسية، حيث تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والموافقين أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

الصمت الانتخابي

ويبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 فى الداخل.

وفترة الصمت الانتخابي هي الفترة التي تسبق الانتخابات بـ48 ساعة، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، وتتوقف فيها الحملات الانتخابية، ويمنع الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين.

كما تتضمن حيادية وسائل الإعلام تجاه العملية الانتخابية وعدم الترويج لأي من المرشحين، حيث يحظر على أي مرشح الترويج لنفسه من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلام أو المؤتمرات الجماهيرية.

وتلتزم وسائل الإعلام خلال هذه الفترة بتثقيف المواطنين خلال فترة الصمت الانتخابي من أجل حشدهم للمشاركة في الانتخابات للجميع وليس لمرشح بعينه، ويقتصر دورها على الإعلان على أهمية المشاركة والتعريف بشكل ورقة الاقتراع وطريق التصويت الصحيحة وأماكن التصويت ولجان الانتخابات ودور اللجان القضائية التي تشرف على الانتخابات وغيرها من معلومات.

معرفة اللجنة الانتخابية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الخدمات الهامة للمواطنين للتسهيل عليهم في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، كما أتاحت للمواطنين الاستعلام عن لجان الاقتراع الخاصة بكل مواطن.

حيث يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات (www.elections.eg)، الضغط علي أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي، واختيار ادخال الرقم القومي، والضغط علي استعلام، ثم ستظهر له عنوان اللجنة الانتخابية.

طريقة التصويت

يسمح رئيس اللجنة للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، حيث يتحقق من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي، ويتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت، ويجب التأكد من ختم ظهر ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية في مكان بعيد عن خلفية خانات إبداء الرأي قبل إعطائها للناخب.

ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ويدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

ويحظر على الناخبين تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلًا على انتخابهم مرشحًا بعينه ويجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.

وفى الختام يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري وذلك بعد اتخاذ خطوات استخدام الحبر الفسفوري.

الفرز وتسليم المحاضر وإعلان النتيجة

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.