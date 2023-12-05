فعاليات الأحزاب تجوب المحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واصلت الأحزاب السياسية المختلفة، عقد مؤتمراتها الجماهيرية في القاهرة والمحافظات المختلفة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال السنوات الماضية.

مؤتمر حاشد لدعم السيسي

نظمت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزي بالحزب، مؤتمرا حاشدا، لإعلان دعم وتأييد رجال الصناعة والتجارة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس.

وحضر المؤتمر، عدد من قيادات الأمانة المركزية، والأمناء المركزيون، وهيئة مكتب أمانة الصناعة والتجارة المركزية، وأمناءها بالمحافظات، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من رموز الصناعة والتجارة، والشخصيات العامة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن انجازات الدولة المصرية في قطاع الصناعة، فضلًا عن فيلم تسجيلي آخر تضمن عرض قصص نجاح 4 نماذج من رجال الصناعة، ممن استفادوا من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الصناعة، خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي كلمته، قال الدكتور سمير صبري، أمين الصناعة والتجارة المركزي بحزب مستقبل وطن، إن رجال الصناعة والتجارة حاضرين لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكونوا حاضرين أمام لجان الانتخابات لدعم الرئيس، مؤكدًا أن مصر قوية بقائدها، وفي الأزمات يظهر دورها الجلي.

ومن جانبه، أشار النائب محمد السلاب، أمين قطاع الأعمال المركزي بالحزب، إلى أن الصناعة ملف شديد الأهمية ويعد ركيزة أساسية خاصة في وقت الأزمات، لافتا إلى الطفرة الصناعية التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة وجيزة.

من ناحيته أعلن النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي بحزب مستقبل وطن، أن كل من يحاول التآمر على البلاد وتعطيل مسيرة البناء والتنمية ستفشل مساعيه وسيكون رجال مصر الشرفاء الأوفياء والمخلصون له بالمرصاد.

بينما قال النائب هشام الحصري، أمين الزراعة والموارد المائية بالحزب، إن صناع مصر هم حجر الزاوية الذي تعتمد عليه الدولة في وقت الأزمات، مستعرضًا انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية حكمه في دعم قطاعي الصناعة والزراعة.

وطالب الشيخ أسامة قابيل، وكيل الأزهر الشريف، في كلمته، جموع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم اختتام المؤتمر بعقد جلسة حوارية، ناقشت انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الصناعة، والتيسيرات والحوافز لتوطين الصناعة.

أسيوط

من جانبها عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أكثر من 5000 مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في قرية الواسطى بمركز الفتح.

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم،كما تم عرض مجموعة أفلام وثائقية عن أهم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم تحدث النائب المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط عن أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بقرى المحافظة فضلا عن المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وذوي الهمم.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى حفظ أمن واستقرار مصر والتصدى للإرهاب واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ومن ناحيته، أشار الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة، إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما أوضح القس داوود غيط ممثل الكنيسة الارثوذوكسية بابنوب والفتح، أن الشعب المصرى كله يقف صفا واحدا خلف القائد السيسي.

كما دعا النائبان أحمد حسين جودة والنائب اللواء يحيى كدوانى أعضاء مجلس الشيوخ أهالى محافظة اسيوط للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس السيسي.

وأوضحت لولا عطا أمين الإعلام في المحافظة المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي وتوليها مناصب قيادية فضلا عن الدعم اللا محدود للنساء اللاتي ينتمين للطبقات الأولى بالرعاية.

أمانة التواصل الشعبي والجماهيري المركزية بحزب حماة الوطن تنظم مؤتمرا لدعم مرشحها

من جهتها، نظمت أمانة التواصل الشعبي والجماهيري المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتورة مها الأنصاري، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بحضور اللواء أحمد إبراهيم كامل رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والوزير طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور أشرف الشيحي أمين أمانة التعليم العالي بحزب حماة الوطن وويز التعليم العالي الأسبق، والفنانة شيرين.

وأكد المشاركون في المؤتمر وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من إنجازات بكافة محافظات مصر.

وتم التأكيد كذلك على أهمية المشاركة الايجابية وتشجيع المواطنين للخروج إلى صناديق الاقتراع والتصويت للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.