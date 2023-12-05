الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة البحيرة" يتابع تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في دمنهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بدمنهور استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10 ديسمبر المقبل، وتفقد تجهيز مركز خدمة الهلال بدمنهور كمقر لجنة انتخابية.

وأكد جميعة ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال الناخبين، والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، ومراجعة أعمال التجهيز وتوفير المقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بالمقر الانتخابي ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه وغيرها بالمقر.

تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجنة
 

ووجه جميعه بتكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجنة وإنارة مدخل المركز، مؤكدا ضرورة مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات، وأهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بمقر الوحدة.

وتابع هاني جميعة بمتابعة العمل بعيادة صحة المراهقين والتي تهدف فحص الأطفال والشباب الذين تظهر عليهم علامات الاضطرابات النفسية والسلوكية والتى يعانى منها الشباب والأطفال، مثل التوحد وفرط الحركة والإضطرابات الذهنية والتأخر العقلى والإدمان وغيرها، مشيرا إلى أنه يتم الاكتشاف المبكر لتلك الحالات سواء المترددين على وحدات صحة الأسرة أو بالمدارس، ويتم التعامل معها، وتوعية أولياء الأمور والمدرسين ومقدمى الرعاية لهؤلاء الشباب بالأساليب والأسس العلمية والتربوية السليم.

الانتخابات الرئاسية محافظة البحيرة مركز دمنهور هاني جميعة كوم حمادة

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