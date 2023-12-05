تقديم خدمات طبية وتثقيف صحي خلال قافلة سكانية بمركز كفر الدوار

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بمركز شباب الكريون التابع للوحدة المحلية لقرية بولين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل فى جميعأنحاءمدنوقرىمحافظةالبحيرة.

قافلة طبية مجانية بمركز كفرالدوار بالبحيرة

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيره أن القافلة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 536 عبارة عن "83 باطنة - 65 أطفال - 73 جلدية - 30 فحص سرطان ثدي - 20 أمراض مزمنة- 15 أورام " وتثقيف صحي لعدد 250 سيدة حول الصحة الانجابية وخطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا، وتم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة المتواجدة.

تقديم خدمات بيطرية ضم القافلة

كما تم تقديم خدمات بيطرية وتم رش" 250 من الأغنام - 30 أبقار - 22 جاموس"وشاركت الشباب والرياضة بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال بالإضافة الي مشاركة السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة بدمنهور بورشة حكى وقراءة قصص.

كما شاركت مديرية الأوقاف ومنطقة الأزهر الشريف بعقد ندوات حول الأخلاق وأهميتها في تربية النشئ وأهمية الانتماء للوطن والتصويت فى الانتخابات بالإضافة إلى عقد ندوة حول التغذية السليمة وأهميتها على صحة الأطفال من خلال الإدارة التعليمية بالمركز.

وتم تقديم خدمات لعدد 64 حالة ما بين استشارات ومتابعة الاستعلام عن الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية، كما تم توزيع 60 أسطوانة غاز بسعر المصنع.