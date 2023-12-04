حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات بالقطاع الصحى فى البحيرة

استعرض الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إنجازات القطاع الصحي بمحافظة البحيرة خلال 9 سنوات مضت، خلال ندوة تثقيفية بقصر ثقافة دمنهور بعنوان "حكاية وطن - تسع سنوات من الإنجازات".

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، والدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد مصطفى البسيوني مدير عام الثقافة بالبحيرة، والأستاذ الدكتور أمل مهران عميد كلية التربية بجامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور، ومحمد محمود أبوعلي أستاذ بكلية الآداب بدمنهور.

إنجازات القطاع الصحي

خلال الندوة، أكد الدكتور هاني جميعة، أن ما تم من إنجازات مختلفة فى القطاع الصحي هو إعجاز بكل المقاييس، فقد شهدت عمليات الغسيل الكلوى طفرة كبيرة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، فقد كنا نملك 338 ماكينة غسيل كلوى، أصبحت 636 ماكينة منهم 500 ماكينة جديدة و200 ماكينة لتوسعات جديدة، و304 إحلال وتجديد، مشيرا إلى أنه لدينا 106 ماكينات احتياطي.

كما تم استحداث غسيل طوارئ وفصل البلازما وخدمات أخرى لم تكن موجودة، أما بالنسبة لبنوك الدم فيكفينا فخرًا أنه لا يوجد مريض يحتاج لكيس دم ولا يجده سواء كان من أبناء البحيرة أو المحافظات الأخرى، وبنك دم واحد تجميعى فى 2014 وأصبح لدينا فى 2023، 8 بنوك للدم وهذا غير موجود فى باقى المحافظات.

وأكد جميعة أنه بالنسبة للأشعة كان لدينا بمحافظة البحيرة، 3 أجهزة أشعة مقطعية، أصبح لدينا 11 جهاز أشعة مقطعية غير الإيكو والأشعة المتنقلة، ولدينا 75 جهاز أشعة تليفزيونية، و10 أجهزة ايكو، وكذلك بالنسبة للمعامل أصبح لدينا 4 معامل هرمونات و3 بكتريولوجى و4 معامل مرجعي و3 معامل pcr، ومزارع الكلى ومزارع الكبد وأجهزة تجلط الدم وغيرها.

المحافظة الأولى في عدد معامل pcr

كما أشار الدكتور هانى جميعة إلى أنه بالنسبة للعلاج الطبيعى تم رفع كفاءة 10 أقسام وتطوير 10 أقسام فى المستشفيات واستحداث 6 أقسام، وتم تنفيذ 18 فى الوحدات الصحية فى الريف والقرى، وبالنسبة للمبادرات فقد تم فيها إعجاز بكل المقاييس وخاصة مبادرة القضاء على فيروس سي، وبالنسبة لمبادرة تركيب اللولب بعد القيصرية فقد بدأنا بـ 9% وصلنا لـ 94% بنفس الإمكانيات ونفس الناس ونفس المستشفيات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا يمكننا فعل الكثير بتكاتفنا مع بعض.

طفرة في قطاع طب الأسنان

أشار وكيل الوزارة إلى أنه بالنسبة لخدمات الأسنان، فقد تم استحداث وحدات أسنان جديدة فى معظم المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية.

وبالنسبة "للتلي ميدسن" أصبح لدينا أماكن للخدمة فى 8مستشفيات، فبعد أن كنا نستقبل 100 حالة فى 9 شهور وصلنا لـ 20 ألف حالة حاليا، وبالنسبة للقرارات على نفقة الدولة وصلنا لـ 400 مليون جنيه مشاركة مجتمعية، وبالنسبة لقطاع الرعاية الأساسية فقد تم إحلال 67 وحدة رعاية أساسية تابعة لخطة الدولة، و123 وحدة تابعة لحياة كريمة بواقع 38 وحدة بدمنهور و34 وحدة بكفر الدوار وأبوجمص و29 بحوش عيسى وأبوالمطامير، و9 وحدات بوادي النطرون، وبالنسبة للمستشفيات فقد تم استلام العيادات الخارجية بمستشفى بدر المركزي وتم التشغيل التجريبي لها، وجار استلام باقى الوحدات خلال الفترة المقبلة.

كما تم تشغيل العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى إيتاى البارود، وسيتم إنشاء 5 مستشفيات جديدة بتكلفة عالية جدا، حيث سيتم انشاء مستشفى أبوحمص بتكلفة مليار ومائة مليون جنيه، ومستشفى حوش عيسى بتكلفة مليار ومائتي مليون جنيه، وكذلك مستشفيات أبوالمطامير وكفر الدوار المركزى وشبراخيت، سواء عن طريق الوزارة أو حياة كريمة.

كما تم استحداث وحدات السكتات الدماغية وأصبح لدينا 5 وحدات فى البحيره وحصدنا جوائز عالمية من منظمة الجلطة الدماغية العالمية، وبالنسبة لأسِرة العناية كان لدينا 38 سرير عناية أصبح لدينا 324 سرير زيادة بنسبة 400% مشيرا إلى أنه لدينا بمحافظة البحيرة 82 جهاز تنفس صناعى وأصبح لدينا 335 جهاز تنفس صناعي حاليا، و6 أسرة للعناية المركزة للأطفال، وأصبح لدينا 106 سرير، و 214 حضانة فى ٢٠١٤ وأصبح لدينا 311 حضانة، وهذا زاد من ثقة المواطنين فى مستشفياتنا، بالنسبة لوحدات السموم فلدينا وحدتين فى كفر الدوار العام وايتاى البارود بوجود 12 سرير عناية و2 معمل سموم، وبالنسبة لوحدات الحريق لدينا وحدات فى كفر الدوار العام وايتاى البارود وحوش عيسي ولدينا 14 سرير عناية مركزة حروق و25 سرير أقسام داخلية للحروق.

كما تم استحداث عيادات مسائية واستحداث تخصصات دقيقة فى الرمد كزراعة القرنية وغيرها واستحداث أجهزة للجلوكوما والحول والشبكية، كذلك المناظير المختلفة كمناظير الجهاز الهضمي والنساء والتوليد والعظام والصدر وغيرها فى كافة المستشفيات.

ووجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الجميع لأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية وأكد على الجميع بأهمية الحرص للذهاب للجان الانتخابية لإبداء رأيهم وحرية اختيارهم، وأن هذا واجب وطنى وقومى يجب علينا جميعا الحرص عليه، وقدم سيادته التحية والشكر لجميع السادة الحضور.