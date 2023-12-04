الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولات ميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بمراكز ومدن البحيرة

جولات ميدانية
جولات ميدانية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية والمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. 

رفع درجة الاستعداد في المقرات المخصصة للانتخابات
 

وتشهد جميع الوحدات المحلية رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة حيث تتم أعمال التجهيز وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج بكافة المقرات الانتخابية، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه بالمقرات الإنتخابية مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

 وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة جاهزية جميع المقرات الانتخابية، مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتى ذلك في إطار إستعدادات محافظة البحيرة لإجراء الإنتخابات الرئاسية والمقرر إنعقادها خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.

 تفقد  عدد من المقرات الانتخابية بمركز دمنهور 

من ناحية أخرى تفقد  اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام عدد من المقرات الانتخابية بمركز دمنهور للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية، وهى مدارس "محمد خميس الرسمية للغات ومعاذ بن جبل الثانوية بنات والثانوية العسكرية وعمرو الوكيل الثانوية بنات والجمهورية والسيدة زينب ومركز اعداد القاده ومعهد الفتيات ومعهد القراءات ومركز  خدمة صلاح الدين ". 

كما تفقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة المقرات الانتخابية بمركز ومدينة ايتاى البارود بمدارس " عمرو بن العاص للغات والشهيد عزت النمر الثانوية العسكرية والشهيد محمود قطب الثانوية للبنات والشهيد محمد محمود الحصاوى ومعهد شنديد الإبتدائى الأزهرى" 

اللحيرة ​الإنتخابات​ 6 سنوات من حكم الرئيس نهال بلبع دمنهور

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