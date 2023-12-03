ضبط نصف طن لبن ملوث و260 كيلو شعرية فاسدة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، واستمرارا لأعمال الحملة المكبرة من جميع الجهات الرقابية المعنية والمختصة من أجل المساهمة في السيطرة علي الأسعار وإحكام الرقابة التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات.

ضبط ناقلى وموردى ألبان على سيارتين



وتام توجيه حملة بهذا الشأن بمركز أبو حمص، والتى أسفرت عن ضبط ناقلى وموردى الألبان على سيارتين نصف نقل محملين عليها براميل بلاستيك زرقاء غير نظيفة وسبق استعمالها في الأغراض الصناعية والكيماوية يحظر استعمالها في الأغراض الغذائية ،مملؤة بالألبان والمقدرة بإجمالي وزن 500كجم تحتوى على حشرات حية وميته "ذباب وناموس". وملتصق بها قش ملوث بالأترية والقاذورات وروث المواشى.

ضبط 250 كيلو مكرونة وشعرية فاسدة



كما أسفرت الحملة عن ضبط كمية من أكياس المكرونة الشعرية تحتوى على حشرات سوس حى وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وتظهرعليها علامات التلف والفساد الظاهرى والكمية مقدرة بإجمالي وزن 250 كجم.

وتم التحفظ علي المضبوطات وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين وتحرير محاضر ضبط بذلك والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وتم ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومحمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأبوحمص.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

من ناحية اخرى شهدت محافظة البحيرة، أمس، تنفيذ حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، وتم ضبط 400 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحيه وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.