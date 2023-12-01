افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 8.5 مليون جنيه فى البحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز "أبوحمص - الدلنجات - كفر الدوار - بدر بتكلفة إجمالية 8 ملايين و450 ألف جنيه وهي مسجد الرحمن التابع لعزبة الصيرفي قرية قافلة، مركز أبو حمص على مساحة 252 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد نجع الأرز التابعة لقرية زاوية حمور، مركز الدلنجات على مساحة 207 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه، مسجد 5/4 الثورة - كفر الدوار على مساحة 500 م2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح مسجد التقوى بقرية عبدالمجيد المرسي مركز بدر، على مساحة 430 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد الرحمة - الدوار - كوم البركة - كفر الدوار على مساحة 155 م 2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم" أن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه حافل بالتنبيه على الحذر واليقظة والإعداد، حيث جاء الأمر بالحذر من غضب الله (عز وجل) وعقابه، كما حذرنا الحق سبحانه من الأعداء المتربصين بنا، وأمرنا باليقظة لمخططاتهم والإعداد لمواجهتها، ولا شك أن وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا وما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله (عز وجل)، ووحدة صفنا الوطني والعربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا.