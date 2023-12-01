لمتابعة خطة التأمين الطبي.. وكيل "صحة البحيرة" يتابع العمل بوحدات الإسعاف بالتوفيقية والحجناية

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه بناءً على تعليمات وزارة الصحة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين، توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، والتقرب منهم من خلال التواجد المستمر وتلبية خدماتهم الطبية، أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ

كما أكد الدكتور هاني جميعه، بأن سيارات الإسعاف بها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وعلى أهبة الاستعداد لأي أمور طارئة.

جاء ذلك خلال متابعة سيادته لعمل وحدتي الإسعاف بالتوفيقية بإيتاي البارود، وبرج الحجناية بدمنهور، حيث تفقد سيارات الإسعاف المتواجدة فى الوحدتين من الداخل واطمأن على تجهيزاتها.

توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة، وأن الجميع على أهبة الاستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان، وأن السيارات مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع.

وأشاد الدكتور هانى جميعه، خلال جولته بوحدتي الإسعاف بالتوفيقية وبالحجناية، وبجميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، ووجه الشكر لكافة القائمين على العمل بها على مجهوداتهم المتعددة لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين.

وكان الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قد قام بجولة لجميع المستشفيات المركزية فى جميع مراكز محافظة البحيرة من أجل الإطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة التى يتم تقديمها للمواطنين، مشيرا الى انه تم التوجيه بتكثيف العمل خلال أيام الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك من اجل المساهمة فى سرعة التواصل مع غرفة العمليات المتواجدة بمديرية الصحة.