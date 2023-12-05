محافظ الدقهلية: أدعو أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا لاعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد عبد العاطي مدير الإسعاف، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والدكتورة لمياء إمام مدير الوقاية الصحية، والدكتورة إيمان سلامة مدير رعاية الامومة والطفولة، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير النظافة الصحية، والدكتورة سحر ثابت مدير تنظيم الاسرة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

نسعى لأن تكون الدقهلية من أولى المحافظات في المشاركة في الانتخابات

وقال محافظ الدقهلية، "إننا نسعي جميعًا لأن تكون الدقهلية من أولى المحافظات في المشاركة في الانتخابات الرئاسية كما عهدناها في كافة الاستحقاقات الدستورية فالدقهلية دائمًا تضرب اروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة..

وتابع أدعو أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لنظهر للعالم مد ى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره، موضحا أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).



تفاصيل الاستعدادات

ووجه "مختار" بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال فتح غرف العمليات على مستوى المحافظة بالكامل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتوفير الأثاث المناسب للجان، وشحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع قبل الانتخابات، وتوفير مصدر بديل للكهرباء لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائي، والتأكيد على تسوية وتمهيد الطريق المؤدى إلى اللجان، وعمل مظلات أمام اللجان واستراحات للمواطنين، ونظافة الشوارع والأماكن المحيطة باللجان، وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة إنارة الشوارع وصيانة اللمبات بالأعمدة، ورفع الاشغالات القريبة من اللجان وحول المدارسز

التوجيه بحسن استقبال الناخبين وتوفير كرسي متحركل المواطنين كبار السن

كما وجه محافظ الدقهلية بحسن استقبال الناخبين وتوفير كرسي متحرك للسادة المواطنين كبار السن غير القادرين والمعاقين وذوي الهمم، والمرور الميداني المستمر على جميع مقار اللجان العامة والفرعية للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والشرطية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، ونظافة المدرسة و(المعهد) وأماكن اللجان بصفة دورية، وتوفير عامل بالمدرسة و(المعهد) وحضور مدير المدرسة و(المعهد) لتوفير احتياجات اللجان طول فترة الانتخابات، وتوفير مولد كهرباء بالمدرسة و(المعهد) والتأكد من جاهزيته، وتقليم الأشجار وعمل لوحات إرشادية إلى مكان اللجان.

وكذلك صيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والعمل على نظافتها،وعمل فراشة تندات انتظار للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والتأكيد على جاهزية منظومة الحريق والكاميرات، وتوفير خط تليفون أرضى بكافة اللجان الفرعية الرئيسية، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتواصل مع اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد وسرعة حل أي مشاكل في حينها، توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأولية،وحضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات، وتوفير الأدوية بغرفة الزائرة الصحية لكل مدرسة وكذا المستلزمات الطبية.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي طوارئ

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي طوارئ، وتفعيل خطة الطوارئ استعدادا للانتخابات بالأماكن الهامة والحيوية وبالقرب من مقار اللجان، وموافاة المحافظة بأماكن تمركز سيارات الإسعاف ورقم تليفون المسؤول عنها، واخطار السادة رؤساء الوحدات المحلية بأماكن التمركز وتليفون المسؤول عنها، والمرور على محولات الكهرباء وصيانتها والعمل على صيانة الأسلاك والتوصيلات، وإلغاء قطع التيار الكهربائي أثناء سير العملية الانتخابية، وتوفير سيارات طوارئ للصيانة الفورية حال وقوع أزمة، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وصيانة الأعطال في حينها.

والتأكيد على ضرورة عدم قطع المياه أثناء العملية الانتخابية وتوفير سيارات كسح مياه بنسبة كبيرة حال سقوط الأمطار، ومراجعة الصرف الصحي وتطهير البلاعات بصفة دورية،وتطهير خزانات المياه بجميع اللجان، ورفع مستوى شبكات الاتصال بأماكن اللجان، والتأكد من توصيل الحرارة لجميع تليفونات اللجان والعمل على توفير الخبز للعاملين باللجان وقوات التأمين، والتأكد من تجهيز جميع المقرات الانتخابية بمراكز الشباب،وصيانة الكهرباء والسباكة بمراكز الشباب الموجودة بها،وتوفير أماكن مناسبة استراحات للمواطنين،ونظافة المكان ودورات المياه، وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائي حال انقطاع التيار و توفير الأثاث المناسب باللجان وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل مع المسؤولين باللجان لحل مشاكل في حينها وتوفير المستلزمات الطبية بصندوق الإسعافات الأولية داخل اللجان، ووجه "مختار"لضرورة تمركز سيارات الاسعاف امام اللجان الانتخابية وفي محيطها للتعامل الفوري مع ايه حالات طارئة وتقديم الرعاية الصحية لها..

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