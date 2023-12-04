انطلاق مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة فى الدقهلية

انطلقت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التضامن الاجتماعي بالدقهلية في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠..

محافظ الدقهلية: تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ خطة نصف سنوية بكافة مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل.

وقامت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري ومركز طلخا ومركز محلة دمنة ومركز دكرنس لتنفيذ ٣ ورش عمل بمركز دكرنس ومركز محله دمنة ومركز طلخا.

واستهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية باعداد دراسه الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالي والفني للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا معالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوى لخدمة مجتمعنا.

واضافت أن ورش العمل التي تم تنفيذهما شارك فيهما محاضرين من مركز تطوير أعمال البنك الأهلى المصري كلا من مريم عبد الغفار غانم وأميرة الشربيني رجب.

مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة فى الدقهلية