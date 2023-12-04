الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة فى الدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

انطلقت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التضامن الاجتماعي بالدقهلية في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠..

 

محافظ الدقهلية: تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية 

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ خطة نصف سنوية بكافة مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل.

 

 وقامت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري ومركز طلخا ومركز محلة دمنة ومركز دكرنس لتنفيذ ٣ ورش عمل بمركز دكرنس ومركز محله دمنة ومركز طلخا.

 

 واستهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية باعداد دراسه الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالي والفني للمرأة  لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وكذا معالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوى لخدمة مجتمعنا.

 

واضافت أن ورش العمل التي تم تنفيذهما شارك فيهما محاضرين من مركز تطوير أعمال البنك الأهلى المصري كلا من مريم عبد الغفار غانم  وأميرة الشربيني رجب.

مبادرة
مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة فى الدقهلية
مبادرة
مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة فى الدقهلية
مبادرة رواد النيل الدقهلية الاستراتيجية الوطنية أيمن مختار محافظ الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل.. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة طعنا فى نيويورك

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز": مصر تستقبل 160 مصابا فلسطينيا وتوفر 37 مستشفى لعلاجهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح