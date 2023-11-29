الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة المنصورة لشهر نوفمبر 2023

جانب من المجلس
جانب من المجلس

عقد مجلس جامعة المنصورة، جلسته رقم 605 اليوم، برئاسة د.شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

واستهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه التهنئة للدكتور محمد عبدالعظيم محمد، لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتهنئة د.طارق محمد مصطفى غلوش؛ لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

كما هنأ د.شريف مسعود أحمد البدوي، لتعيينه قائمًا بعمل عميد كلية الهندسة، وتهنئة الدكتورة منى إبراهيم دكروري محمد، لتعيينها قائمًا بعمل عميد كلية التجارة.

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تفاصيل الجلسة

تم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى ومن أهمها توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى المنصورة والدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتدريب طلاب كليتي الطب البيطري والتمريض.  

تم التأكيد على استمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حول حث المجتمع الأكاديمي على ضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في انتخابات الرئاسة القادمة.

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التأكيد على استمرار تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

ووافق المجلس على منح عددًا من الألقاب العلمية والتعيينات: منح 14 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ، منح 29 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، تعيين 23 مدرسا.

كما وافق المجلس على إعفاء طالبة دراسات عليا بكلية الحقوق  للعام الجامعي 2023 /2024 مقابل تحسين الخدمة التعليمية المقررة، نظرًا لظروفها المرضية.

ووافق المجلس على عقد بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وعقد مذكرة التفاهم بين الجامعة ممثلة في كلية التجارة ومعهد المحاسبين الإداريين IMA بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

جامعة المنصورة المنصورة شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة غزة

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