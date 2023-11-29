الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلمانية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تأكيد للعالم على ديمقراطية مصر

آية فوزي
آية فوزي

أكدت آية فوزي، عضو مجلس النواب، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني وقومي يجب تأديته لاستكمال بناء الدولة المصرية، مشيرة الى أن المنطقة تمر بأحداث ساخنة وتحديات كبيرة يجب أن نقف خلف مؤسسات الدولة للعبور إلى بر الأمان.

أضافت آية أن الحشد أمام لجان الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية سيكون رسالة دعم قوية لدولتنا أمام العالم أجمع وذلك تأكيدا على ديمقراطية النظام السياسى فى مصر.

واستكملت عضو مجلس النواب، لـ “الدستور”، أنه فى ظل ما يحدث الآن، فى قطاع غزة يجب دعم موقف الدولة المصرية والرئيس السيسى لمواجهة الازمة التى تطلب منا جميعا شعبا وقيادة الوقوف جنبا الى جنب للحفاظ على كل شبر من ارض مصر ودعم استقرار الوطن.

وقالت إن مصر لعبت دورا محوريا فى القضية الفلسطينية أثبتت قوة ومكانة مصر على المستويين الاقليمى والعالمى، لافتة إلى أن مصر قدمت قرابة 18 ألف طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وتجهيز 30 ألف من الأطقم الطبية لمعالجة المصابين الفلسطينيين.

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