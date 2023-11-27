بـ 24 لجنة عامة.. "الدقهلية" جاهزة لاستقبال 4.5 مليون ناخب خلال الاستحقاق الرئاسى

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن جاهزية المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل.

وأوضح مختار أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1،119 مغترب، وتضم 24 لجنة عامة، و947 لجنة فرعية، و663 مقرا انتخابيا.

ودعا محافظ الدقهلية، أبناء المحافظة لضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري، مؤكدًا أن الدقهلية دائما تأتي في مقدمة المحافظات المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك حملات للمرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بإشراف اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة ومشاركة محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة، وعضوية مسئولي التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

من جانبه، أوضح مدير عام اللجان والمجالس بالمحافظة، أنه تم في هذا الصدد وبعضوية ومشاركة الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ومديري إدارة المتابعة بالمحافظة، وإدارة الشباب والرياضة، وإدارة المعاهد الأزهرية، وتم المرور علي اللجنة العامة باستاد المنصورة، والنادي الاجتماعي بالمنصورة، ونادي طلخا الرياضي، ولجنة المغتربين بالمعهد الأزهري بالمنصورة، وبمقر موقف طلخا؛ للوقوف علي جاهزية هذه اللجان وتذليل العقبات، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها لتسير العملية الانتخابية علي أكمل وجه ممكن.

جانب من الاستعدادات