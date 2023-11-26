المؤبد لـ"فرخة" قتل شابًا لجلوسه على دراجاته البخارية بالمنصورة

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، الأحد، بالسجن المؤبد لعاطل وذلك بعد قيامة بقتل شاب بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بعد مشادة كلامية بينهم لقيام المجني علية بالجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم.

تفاصيل الواقعه

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وطارق عبداللطيف، في القضية رقم 3964 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 486 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار أكرم سرحان، رئيس النيابة الكلية القائم بعمل المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية في ذلك الوقت، قد أحال المتهم «السيد محمد محمد عبد الفتاح »، وشهرته «فرخة» الي محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 7 /4/ 2023 بدائرة قسم ثان المنصورة في محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد محمد نجيب" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض «مطواة» وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بذلك السلاح أستقرت بالصدر فخارت قواه وسقط أرضًا وفاضت روحه الى بارئها محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما تضمن امر الإحالة اتهامه بحيازة سلاح ابيض«مطواة » بغير ترخيص.

وادلى محمود أحمد شوقي، 24 عامًا صاحب كافيه بمنطقة الدراسات بشهادتة أمام النيابة العامة انه حال تواجده بحانوته رفقة المجني عليه المتوفي نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم على أثرها احضر المتهم «مطواة » وقام بالتعدي على المجني عليه بأن سدد له طعنة أستقرت بالصدر وأحدثت اصابته واودت بحياته.

كما ادلى الرائد محمود سليم، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بشهادته ان تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم جريمته على نحو ما شهد به الأول.

وأردف انه تمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «مطواة » واعدي قصد المتهم ازهاق روح المجني عليه وذلك بعدما سند المجنى عليه على موتوسيكل خاص بالمتهم.