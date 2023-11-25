السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: مكافحة العدوى تختم فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

فعاليات الأسبوع العالمي
فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

اختتمت إدارة مكافحة العدوى فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات وذلك بمشاركة الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحه بالدقهليه ومديري الإدارات الفنية والمستشفيات والإدارات الصحية التابعة.

وأشاد مكين خلال كلمته بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة العدوى وفرقها بمختلف المنشآت الصحية بالدقهلية في التحكم والوقاية من العدوى بصفة عامة وفي ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بصفة خاصة.

شهد اليوم العديد من الفعاليات منها عرض فيديوهات توعوية وشرح تحليلي لنمط استهلاك المضادات الحيوية على مستوى المديرية ومحاضرات علمية من إدارة مكافحة العدوى والإدارة العامة للصيدلة وكذلك ورشة عمل للتعريف ببعض أنواع البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية وأماكن تواجدها وأنواع العدوى التي تسببها وطرق الوقاية منها ومنع انتشارها.

وقدمت إدارة مكافحة العدوى درع الإدارة للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة تقديرًا لدعمه اللامحدود لإدارة مكافحة العدوى وصحة الدقهلية.

وعلى هامش اليوم العلمي قام وكيل الوزارة بتكريم مستشفى كلى ومسالك ميت غمر لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي.

جدير بالذكر ان فعاليات الأسبوع  استمرت خلال الفترة من  18 حتى 24 نوفمبر وتضمن تنظيم  ندوات توعوية مكثفة من قبل فرق مكافحة العدوى بمختلف مستشفيات وادارات المديرية.

فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات
فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات
فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات
فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات
إدارة مكافحة العدوى شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية

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