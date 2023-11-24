الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ45 ألف فحص.. “الدقهلية” تتصدر قائمة المحافظات في اكتشاف الإصابات بالبلهارسيا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المحافظة احتلت المركز الأول بين محافظات الجمهورية بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية، فى إطار جهود الحملة القومية لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

وأوضح “مكين” أنه جرى فحص 45 ألف مواطن بنسبه 101٪ من المستهدف وذلك في الفترة من20 أغسطس وحتى 20 نوفمبر حيث تم المسح تحت اشراف الدكتورة عبير  عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحرعلى مدير الاداره العامه للامراض المتوطنه بالمديريه والدكتور  محمد عماد مدير ادارة البلهارسيا بالمديريه وفريق من المراجعين المتميزين باداره البلهارسيا وفرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية محافظ الدقهلية

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