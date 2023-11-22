محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادى لـ 70 أسرة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لعدد 70 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، عبارة عن مشروعات قروض حسنة دون فوائد لصالح المشروعات متناهية الصغر وأكشاك مجهزة بكافة البضائع لتوفير مصدر رزق لهذه الأسر وتوفير فرص عمل لهم بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف، عبارة عن توزيع 50 قرض حسن قيمة كل قرض 30 ألف جنيه منهم 15 ألف جنيه منحة غير مستردة لعدد 50 أسرة، وتسليم 20 كشكا مجهزا بالكامل بالبضائع بقيمة 40 ألف جنيه لكل كشك لعدد 20 أسرة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، والدكتورة لميس مكي نائب رئيس القطاع الميداني والتنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، وأحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة، والعقيد محمد جمال مدير قطاع الدلتا بغرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، ومديري مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية العقيد إسماعيل معوض والعقيد علي جبريل والعقيد محمد بدراوي، ومحمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، وعبدالخالق عبدالعظيم مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، والنائب محمود العزب عضو مجلس النواب.

وأشار مختار، إلى أن مبادرة الرئيس حياة كريمة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا في مختلف قري مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها، وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون.

وقال مختار: انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر؛ لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح المحافظ، أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه على كافة القطاعات بالدقهلية منهم 122 مليار جنيه مشاريع قومية و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاعا منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتي الآن، مشيرًا إلى أن ما تم إنفاقه بالدقهلية علي كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ انشائها منذ تقسيم مصر إلي محافظات.



كما أشار مختار، إلى أن الدولة أنفقت 6 مليارات جنيه على مبادرة حياة كريمة بشربين حتى الآن؛ لتوفير كافة الخدمات لأهلينا في قرى شربين وتغيير وجه الحياة لهم وتلبية احتياجاتهم في جميع القطاعات.

وثمن المحافظ، دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في مختلف القري المصرية من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي؛ لتوفير مصدر رزق للأسرة وتوفير فرص عمل للشباب.

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل