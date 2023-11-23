مصرع نجار مسلح سقط من أعلى سقالة خشبية في الدقهلية

لقى نجار مسلح مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف حاد فى المخ وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية خلال عمله بعزبة شباسي مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

و تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة شربين، بوصول إشارة من مستشفى شربين المركزي، بوصول "محمد طلعت أحمد السيد"، 47 عاما، نجار مسلح ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز جثة هامدة "ادعاء سقوط من علو".

التحري عن الواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين الي مكان البلاغ وبالفحص والتحري وسؤال شقيق المتوفى "أحمد"،40عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر انه حال عمل شقيقه بمنزل تحت الإنشاء بعزبة شباسي دائرة المركز ووقوفه أعلى سقالة خشبية بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى الى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.