محافظ الدقهلية: نعمل جميعًا لتذليل العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا للجنة العليا للإعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

واستعرض مختار، خلال الاجتماع مناقشة طرح حق استغلال عدد من الشوارع الرئيسية بعدد من المراكز والمدن والأحياء لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لاقامة اعلانات بها، كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للاماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والأحياء.

ووجه بتشكيل لجنة فنية مصغرة للتأكد من المسافات المقررة بين الاعلانات المقرر إقامتها من قبل شركات الاعلانات من خلال المزايدة العلنية ما يحافظ علي المظهر الحضاري للمدن ولا يعوق الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.

وفي هذا الصدد، وجه مختار، لسرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع اعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فورًا أمام شركات الاعلانات من خلال المزايدة العلنية المقرر طرحها.

وأكد مختار، أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيرا إلى أننا نعمل جميعًا من أجل تذليل العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص.

محافظ الدقهلية يؤكد علي دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية

كما أكد المحافظ، دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظًا علي موارد الدوله، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق لتحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الاجتماع