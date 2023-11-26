إحالة أوراق عامل للمفتي بعد قتل شخص وإصابة آخر بالدقهلية

قرّرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، الأحد، إحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد في ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين؛ لاتهامهم بقتل شخص واصابة آخر بعد استدراجهم الى احدى الأراضي الزراعية وايهامهم ببيع مواد مخدرة والتحصل منهم على مبلغ 10 آلاف جنيه بالإكراه الا أنهم قتلوا الأول واصابوا صديقه بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعه

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبدالهادي وطارق عبداللطيف في القضية رقم 1447 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 652 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار أكرم سرحان، رئيس النيابة الكلية والقائم بعمل المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، قد أحال كل من:"محمد.إ.أ" وشهرتة "ميخا"، -27 عامًا، و"عبده.ر.ع"، 22 عامًا، "محمد.س.ع"، 23 عامًا،الى محكمة الجنايات لأنهم في 16/1/2023 بدائرة مركز السنبلاوين-محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه"احمد فاروق عطية" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض "بندقية آلية" وما أن ظفروا به حتي اطلق المتهم الثاني صوبه عيار ناري من ذلك السلاح استقر بساقه اليمنى حال تواجد باقي المتهم على مسرح الجريمة للشد من ازره فحدثت اصابتة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك أزهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة ان المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه "حامد حبيب حامد"-عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آليه" وما أن ظفروا حتي أطلق المتهم الثاني عيار ناري من ذلك السلاح لم يصبه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازره قاصدين ازعاق روحه الا انه قد اوقف اثر جريمتهم بسبب لادخل لارادتهم فيه وهو لذوه بالفرار علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلي المجني عليه الثاني حامد حبيب،31 عامًا عامل ومقيم ميت محسن مركز ميت عمر بشهادته أمام النيابة العامة انه حال توجهه رفقة المجني عليه المتوفي لمقابلة المتهم الأول لشراء "المتوفي"المواد المخدرة بناء على اتفاق مسبق بين الأخير المتهم الأول استدرجهما الأخير وبرفقته المتهمين الثاني والثالث الى مكان بعيد عن أعين الرقباء بإحدي الأراضي الزراعية وأوهم المتوفي بإعطائه مواد مخدره وتحصل منه على مبلغ مالي وقدره ١٠ الاف جنيه وهاتف محمول ولرفضه الانصراف دون المواد المخدرة، اطلق المتهم الثاني عيارين ناريين من بندقية اصاب احدها المتوفي فأراده قتيلًا واطلق الثاني عيار ناري لم يصبه لتمكنه من الفرار وأعزي قصدهم إزهاق روحه.

وشهد المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين في ذلك الوقت، ان تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهمين الواقعة على اثر اتفاق مسبق بين المتوفي والمتهم الأول على ضراء مواد مخدرة من الأخير بالإتفاق مع المتهمين الثاني والثالث فعقدوا العزم وبيتوا النية على ازهاق روح المتوفي والاستيلاء على المبلغ الثاني خاصتة وأعدوا اذلك الغرض بندقية آلية وذخيرة إحراز المتهم الثاني وما ان تقابلوا مع المتوفي وصديقة "الشاهد الأول" حتى تمكنوا من استدراجهم ليلًا الى احدي المناطق النائية بأرض زراعية حتى يتمكنوا من اتمام جريمتهم المتفق عليها واوهم المتهم الاول المتوفي بصحة عملية شراء المواد المخدرة واستولى على مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه بالإكراه وتخلص منه.