الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الدقهلية": تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لتخفيف الأعباء عن الأسر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم ومديرى عموم المديرية ومديري الإدارات الداخلية بالمديرية وموجهى عموم المواد والأنشطة ومجلس أمناء المديرية ومديرى ووكلاء الإدارات ومجلس اتحاد الطلاب، لمناقشة آلية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسرة.

وأكد "شعبان" على حسن اختيار المدرسين الأكفاء بناءً على ترشيحات الطلاب مع الالتزام بالقرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم. 

وأوضح أن المرحلة المقبلة هى مرحلة الانتخابات الرئاسية، ويتطلب من التربية والتعليم تقديم الدعم الكامل بتوفير المدارس للجان الانتخابية وتوفير كل الإمكانات من أثاث وخدمات طوال أيام الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة ظهور التربية والتعليم بشكل مشرف يليق بها.

وناقش كل ما يخص الامتحانات الخاصة بالشهور وامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضح "شعبان" أن امتحان الشهادة الإعدادية سيكون بنظام البوكلت لتوفير الوقت والجهد والإمكانات وإعطاء كل طالب حقه.

وطالب "شعبان" مديرى الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى بتعليم الدقهلية، وتوفير لينك لدخول المعينين للاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية المسكن بها واسم المدرسة المسكن عليها، وطالب شعبان مدير الموارد البشرية بتسليم العقود بالإدارات التعليمية للتوقيع عليها. 

وأكد "شعبان" على تفعيل اليوم الرياضى والمسابقات الفنية والموسيقية والثقافية لجذب وتشجيع الطلاب للتواجد داخل المدرسة، وشدد على تفعيل حصر الغياب بالمدارس، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الخاصة بغياب الطلاب وفصل الطلاب الذين تعدوا نسبة الغياب. 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وزارة التربية والتعليم الدقهلية وكيل مديرية التربية والتعليم

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